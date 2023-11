Coral Tutti Choir Brasília apresenta o 'Concerto Famosos Clássicos de Ópera'

Coral Tutti Choir Brasília celebra sete anos de formação e apresenta o Concerto Famosos Clássicos de Ópera - (crédito: Tutti Choir/Divulgação) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O público brasiliense terá o privilégio de contemplar, em uma única apresentação, o Concerto Famosos Clássicos de Ópera, no próximo domingo (26/11), na Escola de Música (602 Sul), a partir das 19h. O espetáculo será conduzido pelo Coral Tutti Choir Brasília, em celebração aos sete anos de formação do grupo na capital do país. A entrada é gratuita.

A ópera, de origem italiana, será apresentada em forma de teatro musical, que narra por meio da música histórias de comédia ou de drama. Na estrutura, há música instrumental, canto (árias), diálogos cantados ou falados (recitativos), duetos, trios, coros, entre outras formações.

Com classificação para todas as idades, o repertório musical tem composições de Wagner, Verdi, Bizet, Puccini, Rossini e Mascagni. São três obras instrumentais e todas as outras cantadas por solistas e coro. Dentre as peças, destacam-se 'Mio Babbino Caro' (Gianni Shichi), 'Nessus Dorma' (Turandot), 'Habanera' (Carmen), 'Va Piensiero' (Nabucco), 'Coro dos Perigrinos' (Thannhauser), 'Coro a Bocca Chiusa', entre outros clássicos da ópera.

O concerto será regido por Daniel Souto de Moraes. O Coral Tutti Choir Brasília foi idealizado pelo maestro, que é paraense e reside há 20 anos em Brasília. Ele é ainda professor na Escola de Música de Brasília, mestrando em Música, bacharel em Regência e licenciado em Educação Artística com habilitação em Música pela Universidade de Brasilia (UnB).

Nesta apresentação, o Tutti será acompanhado pela Orquestra Soncietà, com mais de 30 músicos, que têm no currículo apresentações em várias cidades no Brasil e também nos Estados Unidos. Os solistas serão Roger Vieira (tenor) Érika Kalina e Renata Dourado (sopranos).

O coral Tutti Choir Brasília é formado por aproximadamente 70 cantores e nasceu no final de 2016, com o apoio da Soncietà, uma empresa brasiliense de produção musical, para a participação no concerto de uma Première de uma obra brasileira, a 'Missa de Alcaçus', de Danilo Guanais. O grupo é composto por músicos de todas as regiões do Brasil e integrantes da França, Suíça e Singapura.

História de vozes sublimes



Em novembro de 2018, o coral fez turnê pela Europa. Em Frankfurt, na Alemanha, cantou com outros dois coros que divulgam a música brasileira. Em Praga, na República Tcheca, participou do 'On Stage in Prague', projeto da Interkultur, com coros de outras cidades europeias.

Também se apresentou em vários eventos locais, com destaque para a Ordem do Mérito Cultural 2017, no Palácio do Planalto. Em janeiro de 2019, participou do 'Gramado in Concert', em Gramado, Rio Grande do Sul. Em setembro de 2019, esteve no 1º Encontro de Coros Nacional em Goiânia.

O Tutti Choir BSB produziu em 2020 o Encontro de Coros Tutti Internacional, com participação de coros de oito países: Brasil, Argentina, Colômbia, Estados Unidos, Filipinas, Portugal, Reino Unido e Rússia.

SERVIÇO

Concerto Famosos Clássicos de Ópera

Quando: domingo (26/11)

Horário: 19h

Local: Teatro Levino de Alcântara - Escola de Música de Brasília, SGAS 602, Avenida L2 Sul, Asa Sul

Entrada Gratuita Classificação Livre