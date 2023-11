Roupas e acessórios da série 'The Crown' vão a leilão

Os fãs de "The Crown" poderão adquirir roupas, acessórios e peças de decoração da famosa série da Netflix em leilões que serão organizados pela casa especializada Bonhams em fevereiro, em formato virtual e presencialmente em Londres.

Réplicas da penteadeira de Elizabeth II e do Jaguar verde da princesa Diana, utilizados na série, cuja última temporada teve seus primeiros episódios disponibilizados em 16 de novembro, estão entre os 450 lotes à venda.

A casa de leilões britânica Bonhams vai expor os itens ao público gratuitamente em Nova York, Los Angeles, Paris e Londres, antes de vendê-los na capital inglesa em 7 de fevereiro. Alguns artigos também serão oferecidos online entre 30 de janeiro e 8 de fevereiro.

Charlie Thomas, diretor da Bonhams no Reino Unido, se disse fascinado pelo "grau de sofisticação" dos acessórios e vestidos, e pela "extraordinária" decoração, que inclui uma cópia do número 10 de Downing Street, "que dão a sensação de estar realmente ali".

Embora seja provável que os preços das peças icônicas vão disparar - até 50 mil libras (306 mil reais) pela carruagem da coroação, segundo ele - outros lotes terão preços de saída mais acessíveis, como um par de corgis de porcelana, os queridos cães da rainha Elizabeth II, por cerca de 200 libras (1.224 reais).

Os lucros do leilão no estabelecimento físico serão destinados aos estudantes da Escola Nacional de Cinema e Televisão (NFTS, na sigla em inglês), em colaboração com a produtora britânica de "The Crown", a Left Bank Pictures.

Mais de 11 milhões de espectadores já viram os primeiros episódios da sexta e última temporada da série de sucesso sobre a família real britânica.