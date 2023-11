Caetano Veloso processa artista por danos morais em montagem de foto

Caetano Veloso está processando o artista plástico Marco Angeli. O cantor pede indenização de R$10 mil por danos morais.

A ação foi movida devido a uma publicação de Marco no Instagram no mês passado. No post, o artista aparece em uma imagem manipulada segurando um cartaz escrito "Je suis um merde" ("eu sou um merd*", em tradução para o português).

O Estadão teve acesso ao processo que corre na 40ª Vara Cível da Capital e entrou em contato com o cantor e o artista plástico para um pronunciamento, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto.

A juíza Admara Falante Schneider decidiu nesta terça-feira, 21, que Marco tem 24 horas para apagar a postagem, a partir do momento que receber a intimação, que deve chegar via correio. Caso contrário, ele deverá pagar uma multa de R$ 20 mil.

"Trata de mensagem ofensiva, veiculada em sítio público (...) No caso em tela não se trata de arte ou charge, mas de xingamento, o que se mostra ofensivo à dignidade do autor", decidiu a juíza. No Twitter, Marco apenas disse que soube do processo por meio de notícias: "não recebi notificação alguma, foi uma surpresa".