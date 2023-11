O Espaço Cultural Renato Russo recebe extensa programação de comemoração e reflexão durante esta sexta-feira (24/11), sábado (25/11) e domingo (26/11). O evento, intitulado Novembro Negro, tem abertura às 17h desta sexta e contará com sarau, participações especiais e interação do público. Para além de celebração, o evento promete, por meio de dinamicidade, conversas, oficinas e música, promover reflexões sobre o assunto.



De acordo com material de divulgação, o Secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Cláudio Abrantes, comenta a importância do evento e do dia 20 de novembro ter se tornado um mês inteiro de reflexão. "É de fundamental importância que o Dia da Consciência Negra tenha ampliado o debate e se tornado o mês da consciência, mas que a gente possa todos os dias, ao longo do ano, estimular esse pensamento crítico. A cultura tem um papel fundamental nesse combate às violências raciais e trabalhamos para que seja mais um espaço de acolhimento, reconhecimento e celebração da nossa diversidade", aponta.

No primeiro dia da programação (24/11), figuras como os escritores Cristiane Sobral, Luciano de Sá e Nanda Fer Pimenta iniciarão o Sarau Vozes Negras. Além da palestra, um microfone também estará disponível para quem estiver presente poder interagir com a conversa.

No segundo dia, sábado (25/11), as atividades começam logo cedo, às 10h. Com a Feira Katendê — II Raízes Ancestrais e o Espaço Exaltação, o público poderá conhecer mais da cultura, objetos artesanais e joias de cultura afro-brasileira, assim como, em qualquer horário do evento, fazer tranças, maquiagens e turbantes.

Com início pela tarde, a Praça Central receberá a Programação Conexão Charme.br, na qual as pessoas poderão participar de diversas oficinas culturais de dança, poesia e fotografia. A partir das 17h, apresentações artísticas tomam conta do espaço e, para finalizar, um baile com música soul e black music ocorrerá até às 21h.

No domingo (26/11), a programação da feira continua até as 19h. Na parte da tarde, haverá muita dança e música com apresentações do Elegbá — Dança e Música Afro. O Mestre Foca promoverá uma oficina de capoeira para as crianças se divertirem e entenderem mais sobre a dança. Das 15h às 19h, o Marcelo Café e o grupo Já Chegou Quem Faltava divertem o público com roda de samba.

Para encerrar o evento organizado pelo Instituto Janelas da Arte em parceria com a Secretaria de Cultura do Distrito Federal e o Espaço Cultural Renato Russo, haverá apresentação do espetáculo pago Quarto de Sonhar: Carolina Maria de Jesus, no Teatro Galpão Hugo Rodas.

Confira a programação do Novembro Negro:

24 de novembro - Sarau Vozes Negras

17h - Abertura

Local: Biblioteca de Artes Ethel de Oliveira Dornas/Gibiteca TT Catalão



17h15 - 19h - Participações e Microfone Aberto

Local: Biblioteca de Artes Ethel de Oliveira Dornas/Gibiteca TT Catalão

25 de novembro

10h às 19h - Feira Katendê - II Raízes Ancestrais

Local: Praça Central

10h às 20h - Espaço Exaltação - Maquiagem e Trança

Local: Galpão das Artes

15h às 21h - Programação Conexão Charme.br :

- 15h às 17h - Oficinas de Dança livre e passinhos de Charme; Break; Poesia; Grafite; Moda sustentável e Fotografia

Local: Galpão das Artes

- 17h às 18h - Apresentações artísticas

Local: Praça Central



- 18h às 21h - Baile Charme

Local: Praça Central

26 de novembro

10h às 19h - Feira Katendê

Local: Praça Central

14h às 15h - Elegbá - Música e Dança Afro

Local: Praça Central

Oficina de Capoeira para Crianças com Mestre Foca

Local: Praça Central

15h às 19h - Marcelo Café e Já Chegou quem Faltava

Local: Praça Central



19h às 21h - Espetáculo "Quarto de Sonhar: Carolina Maria de Jesus"

Local: Teatro Galpão Hugo Rodas

* Cobrança: R$ 10,00 a meia entrada pelo site www.sympla.com.br



Serviço



Novembro Negro



Espaço Cultural Renato Russo (Comércio residencial sul 508, bloco A - Asa sul). Sexta-feira (24/11), das 17h às 19h, sábado (25/11) e domingo (26/11), das 10h às 21h. Entrada: gratuita. Exceção para o espetáculo "Quarto de Sonhar: Carolina Maria de Jesus", com ingresso inteira no valor de R$ 20 e meia no valor de R$ 10, pelo site sympla.com.br. Classificação livre.