"Mulheres Apaixonadas" termina com pior média em tardes da Globo em 2 anos

Mulheres Apaixonadas chega ao fim nesta sexta-feira (1), no Vale a Pena Ver de Novo, sem deixar nenhum sentimento de saudades ao alto escalão da Globo. A novela assinada por Manoel Carlos, que estava em cartaz desde maio, se despede do público com uma queda de audiência na faixa vespertina.

A segunda reapresentação da obra de 2003, estrelada por Christiane Torloni, José Mayer e Tony Ramos não conseguiu manter o fôlego da antecessora, O Rei do Gado (1996), e, de acordo com dados preliminares do Kantar Ibope Media, terminará com 15,0 pontos de média geral, ao longo dos 135 capítulos transmitidos.

Em comparativo com as antecessoras, a queda na faixa foi de 13%, visto que a saga rural de Benedito Ruy Barbosa anotou 17,3 pontos de média final, em plena terceira reprise. O desempenho de Mulheres Apaixonadas, inclusive, é o segundo pior da faixa em dois anos, atrás apenas de Ti Ti Ti (2010), que acumulou média de 14,6.

Apesar da queda de audiência no horário, Mulheres Apaixonadas se despede superando outras reprises que também frustraram o público em suas respectivas reprises, como: Caminho das Índias (14,2), Anjo Mau (14,5), Celebridade (13,9) e Belíssima (13,7). Em 2023, um ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios sintonizados, e cada ponto equivale a 207 mil indivíduos na Grande São Paulo.

