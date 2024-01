Este ano definitivamente não foi fácil para os românticos. A bruxa esteve solta em 2023, com vários relacionamentos chegando ao fim. Diversos casais se separaram e encerraram uniões de anos, provando que nada é para sempre. Outros relacionamentos relâmpagos, que pareciam ser o felizes para sempre também acabaram de maneira trágica.

Teve gente que terminou amigavelmente, enquanto outros se envolveram em grandes polêmicas — e muitas traições. Relembre alguns casos:

Ana Hickmann e Alexandre Correa

Ana Hickmann e Alexandre Correa (foto: Reprodução/Instagram)

O caso mais recente de separação foi o da apresentadora Ana Hickmann e do empresário Alexandre Correa. Ana foi agredida pelo companheiro, o que gerou uma comoção nacional. O caso também alertou para os episódios de violência doméstica e patrimonial, que muitas mulheres sofrem no Brasil.

Sandy e Lucas Lima

Sandy e Lucas Lima estavam casados há 15 anos quando anunciaram o término, em setembro. Ao todo, os dois ficaram juntos por quase 24 anos (foto: Reprodução Instagram)

Sandy e Lucas Lima anunciam fim do casamento em 25 de setembro após 15 anos. Os dois estavam juntos há quase 24 anos. "Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos.", disse o texto compartilhado pelo casal.



Luísa Sonza e Chico Moedas

Luísa Sonza e Chico Moedas (foto: Reprodução Youtube)

Luísa Sonza e Chico Moedas, uma das maiores polêmicas de 2023. A loira, que fez a música para o então namorado, foi até o programa Mais Você, da Rede Globo, para expor que foi traída por ele e anunciar o término." frameborder="0" allowfullscreen>

"Chico, se tu me quiseres"... a música que se tornou sucesso no Brasil teve um gosto amargo após o término da relação entre Ao lado de Ana Maria Braga e Duda Beat, a cantora leu um texto em rede nacional, em lágrimas, e abriu o coração partido. A traição gerou comoção na web, que se dividiu entre apoiar a artista e propagar memes inesquecíveis sobre a situação.

Bella Campos e Cabelinho

Bella Campos e Cabelinho (foto: Reprodução/Instagram)

Mais um caso que envolve traição foi o da atriz Bella Campos e o cantor Cabelinho. Após um flagra exposto pela influenciadora digital Duda Mehdef, a relação que tinha torcida nacional após os dois engatarem um romance nos bastidores da novela Vai na fé, onde protagonizaram um casal, veio ao fim.

Duda expôs que passou uma noite em um quarto de hotel com o cantor, em Belo Horizonte, durante uma passagem do artista em Belo Horizonte para fazer um show, enquanto Bella estava no Rio, onde o casal morava junto. Segundo ela, Cabelinho teria dito que não estava mais namorando a atriz. Cabelinho nunca confirmou a traição, e Bela anunciou o término por meio de um stories nas redes sociais.

Sabrina Sato e Duda Nagle

Sabrina Sato e Duda Nagle (foto: Reprodução/Instagram)

A apresentadora Sabrina Sato anunciou, em março, o término do casamento com Duda Nagle. Os dois estavam juntos desde 2016 e são pais da pequena Zoe. No texto em que anuncia a separação, Sabrina apontou que a maior preocupação era que os dois continuassem amigos para criar a filha juntos.

MC Daniel e Mel Maia

MC Daniel e Mel Maia (foto: Reprodução/ Instagram/ melissamelmaia)

Em agosto, a atriz Mel Maia usou as redes sociais para anunciar o fim do relacionamento com MC Daniel. Na época, a artista disse que os dois se amam, mas o namoro não deu certo. "Nós decidimos juntos preservar esse sentimento tão importante. Não somos mais um casal, mas seguimos amigos. Eu torço por ele. E ele por mim", disse ela, na época.

Preta Gil e Rodrigo Godoy

Preta Gil e Rodrigo Godoy (foto: Foto reprodução Internet)

O relacionamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy chegou ao fim da pior maneira possível. Após um casamento de quase dez anos, rumores apontavam que o personal estaria envolvido com a stylist da cantora. Na época, Preta fazia um tratamento contra um câncer no intestino. Meses depois, Preta confirmou que foi traída e, antes disso, abandonada pelo marido no período em que se tratava do câncer.

Gabi Martins e Lincoln Lau

Gabi Martins e Lincoln Lau (foto: Reprodução/Instagram)

Gabi Martins terminou o relacionamento com o gamer Lincoln Lau no final de março, após descobrir uma traição. Na época, ele disse que foi agredido e xingado, mas Kamille Millane, que teria sido pivô do término, confirmou a traição.

Rafa Kalimann e José Loreto



José Loreto e Rafa Kalimann (foto: Reprodução/Instagram)

Em janeiro, a ex-BBB Rafa Kalimann e o ator José Loreto encerraram o namoro após seis meses juntos. Nenhum dos dois detalhou o motivo do rompimento. No entanto, Rafa estava focada nos projetos profissionais, como teatro e televisão.

André Gonçalves e Danielle Winits

Danielle Winits e André Gonçalves (foto: Reprodução Instagram )

André Gonçalves e Danielle Winits terminaram o casamento em agosto deste ano. Os dois estavam juntos desde 2016, após se conhecerem em um reality da Globo. Apesar do rompimento, os atores seguem amigos e convivendo de maneira tranquila.

Bela Gil e João Paulo Demasi

Bela Gil e João Paulo Demasi (foto: Reprodução/Instagram @belagil)

Bela Gil terminou o casamento de 19 anos com o designer João Paulo Demasi em janeiro deste ano. Na época, Bela fez uma publicação nas redes sociais agradecendo a João pelo relacionamento. Os dois são pais de Flor Gil, de 14 anos, e Nino Gil, de 6.

MC Guimê e Lexa

Lexa e MC Guimê (foto: Reprodução/Instagram @lexa)

Outra dupla que deu o que falar em 2023 foi MC Guimê e Lexa. O casal colocou um ponto final na relação em setembro. Na época, a cantora afirmou que eles seguiram caminhos diferentes e pediu respeito aos fãs. O relacionamento estava em corda bamba desde a partição de Guimê no BBB, que acabou em expulsão por importunação sexual. Depois do ocorrido e um tempo afastado, o casal decidiu retomar a relação, mas não deu certo.

Sophie Turner e Joe Jonas

Sophie Turner e Joe Jonas (foto: AFP)

Sophie Turner, conhecida por seu papel em Game of Thrones, e o cantor Joe Jones se separaram em setembro deste ano. Joe pediu o divórcio alegando a diferença de estilo de vida do casal. Sophie teria preferência por festas e sair, enquanto o cantor prefere ficar em casa. O casal é pai de duas meninas.

Ariana Grande e Dalton Gomez

Ariana Grande e Dalton Gomez (foto: Reprodução/Instagram)

O casamento de Ariana Grande e Dalton Gomez foi mais um que chegou ao fim neste ano. A cantora e o agente imobiliário deram entrada ao pedido de divórcio citando "diferenças irreconciliáveis". Após o término, Ariana engatou outro relacionamento, com o ator Ethan Slater.

Taylor Swift e Joe Alwyn

Taylor Swift e Joe Alwyn começaram a namorar em 2016 (foto: Reprodução/Twitter)

O casamento de Taylor Swift e Joe Alwyn chegou ao fim após seis anos de relação. Segundo algumas fontes, a separação teria ocorrido pois Joe estava com dificuldades para lidar com a fama de Taylor. Durante os anos de união, Alwyn chegou a colaborar em várias músicas da loira.