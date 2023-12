O humorista Renato Aragão expressou apoio à sua filha caçula, Lívian Aragão, por meio de seu perfil no Instagram, após uma fala polêmica da jovem em uma palestra viralizar. No evento, a coach motivacional abordou o tema da produtividade, enfatizando que "todo mundo tem 24 horas no dia" e que "o sol nasce para todo mundo".

O pai manifestou o orgulho pela filha, declarando seu amor em uma publicação que os mostra abraçados. Contudo, as afirmações de Lívian geraram controvérsias, sendo consideradas alienadas, pois parecem ignorar os privilégios da jovem como herdeira de uma família rica e branca.

Críticas nas redes sociais argumentaram que as declarações de Lívian não consideraram a realidade de quem enfrenta desafios diários, como longos deslocamentos e múltiplos meios de transporte público.

Em sua defesa, Lívian afirmou que suas palavras foram descontextualizadas, destacando que a palestra foi direcionada a um público específico. Ela ressaltou a importância de considerar o vídeo como um fragmento, alegando que seu objetivo era enfatizar a gestão do tempo e a busca objetiva pelos sonhos, reconhecendo plenamente seus próprios privilégios.

O post 'Renato Aragão defende filha, Lívian Aragão, após polêmica: ‘Orgulho’' foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.