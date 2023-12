Record desembolsa quantia milionária para nova produção bíblica

A Record está no processo de alinhamento acerca dos últimos detalhes para Rainha da Pérsia, nova série bíblica da emissora, que possui previsão de estreia para 2024.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do R7, a produção assinada por Cristiane Cardoso, filha de Edir Macedo, o dono do canal paulista, está com o elenco quase totalmente fechado, e a fase de preparação entre alguns atores já teve início.

Sob direção de Leonardo Miranda, Rainha da Pérsia terá suas gravações iniciadas no próximo mês de janeiro, e para a rodagem das cenas, será construída uma cidade cenográfica do zero, em estado de ruínas, além do desenvolvimento de cenas complexas de computação gráfica, de acordo com a colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

Além disto, foi definido que a história de Rainha da Pérsia deverá ser contada em aproximadamente 30 capítulos, tendo sido apontada como uma das grandes apostas da emissora da Barra Funda para o próximo ano, no setor da dramaturgia.

