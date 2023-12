Beyoncé faz rápida aparição durante festa em Salvador; veja vídeo

A cantora Beyoncé fez uma rápida participação na festa Club Renaissance, na noite desta quinta-feira (21/12), no Centro de Convenções de Salvador. A artista norte-americana chegou de surpresa no Brasil e ficou menos de cinco minutos no palco.

Beyoncé usou uma roupa prateada — a cor temática da era Renaissance — e segurou uma bandeira do estado da Bahia. Em discurso, ela agradeceu o carinho dos fãs brasileiros e disse estar feliz em poder retribuí-los pessoalmente. “Era muito importante para mim estar aqui na Bahia. Renaissance é sobre liberdade, beleza e alegria. Tudo que vocês brasileiros representam. Estou muito feliz de estar aqui e ver o rosto de vocês", disse a cantora.



Beyoncé acaba de entrar no palco do Club Renaissance em Salvador pic.twitter.com/dEsyFZhmqI — RAP MAIS (@RapMais) December 22, 2023

AI MEU DEUS BEYONCE pic.twitter.com/PSb8jwbk8p — BEYHIVE (@beyhivecombr) December 22, 2023

Logo após sair do palco, a localização da página de Beyoncé no Instagram foi alterada para "Salvador, Bahia, Brazil".

A cantora veio ao Brasil para o lançamento de Renaissance: A Film by Beyoncé, que mostra o show da última turnê da cantora, além de cenas dos bastidores das apresentações. O filme estreou nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira. A festa especial em Salvador conta com presença de um seleto grupo de fãs convidados — nenhum ingresso foi colocado à venda.