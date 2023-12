Horóscopo semanal: previsão dos signos de 25 a 31 de dezembro de 2023

Emoções intensas e desejo por mudanças estarão em alta nestes dias (Imagem: Ramziya Khusnullina | Shutterstock) - (crédito: EdiCase) EdiCase EdiCase

O Sol em Capricórnio faz bons aspectos com Júpiter e Saturno, trazendo um pouco de alívio para os enganos e ilusões. Contudo, na metade da semana, o Astro-Rei faz oposição à Lua, o que indica um período de emoções intensas, desejos por mudança e instabilidade.

Mercúrio retrógrado entra em conjunção com Marte e ambos fazem quadratura com Netuno. Esses movimentos sugerem uma fase delicada, em que haverá maior possibilidade de se confundir, agir de maneira precipitada, se acidentar e entrar em diferentes tipos de conflitos. Portanto, a cautela, o senso de realidade e a autoavaliação serão essenciais na busca por equilíbrio.

Vênus continua em aspecto tenso com Urano, mostrando que os rompimentos em relações desalinhadas poderão ocorrer. No entanto, esse mesmo movimento também favorecerá atitudes rebeldes e precipitadas, o que poderá causar conflitos e prejuízos. Após, o planeta entrará em quadratura com Saturno, sugerindo tendência a carências, inseguranças e medo de mudanças. Para equilibrar tudo isso, procure cuidar dos seus sentimentos, assim como buscar ferramentas que ajudem a amenizar as irritações e as inquietações.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Fase de ascensão no setor profissional. Haverá a possibilidade de receber reconhecimento pelos seus esforços. Contudo, a tendência será que alguns assuntos mal resolvidos retornem para que sejam solucionados de maneira consciente.

Além disso, o momento será de colher tudo o que plantou. Caso não tenha feito um bom plantio, será preciso refletir sobre suas ações e se organizar melhor para alcançar os resultados que almeja. Por fim, a vida afetiva pedirá a sua atenção. Isso porque, devido a incômodos e feridas internas, tenderá a agir de maneira precipitada e imprevisível.

Touro

Você viverá uma fase importante para o autoconhecimento. Além disso, se conectará com suas dores e feridas de forma consciente, entendendo como elas interferem no seu crescimento pessoal. Entretanto, a tendência será que não consiga enxergar suas falhas.

Logo, tome cuidado, pois isso não ajudará no seu processo evolutivo, no autoconhecimento nem ressignificação das suas energias. No setor afetivo, um ciclo transformador e intenso se iniciará, o que pedirá atenção e cautela. Isso porque você entrará em contato com traumas e tenderá a se irritar e agir de maneira impulsiva.

Gêmeos

Os geminianos estarão mais disponíveis para encontrar equilíbrio e harmonia na relação (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)

Uma nova fase se iniciará no setor afetivo. Você estará mais disponível para encontrar equilíbrio e harmonia na relação. Será o momento de se colocar no lugar da outra pessoa e de tomar consciência das necessidades do casal. No entanto, a tendência será que haja um profundo desejo por liberdade, o que poderá te levar a ações que desequilibram o relacionamento e geram bastante tensão.

Portanto, atente-se às sensações incômodas e evite agir por impulso. Ainda neste período, você se conectará com dores e feridas internas. Mesmo que seja desafiador, essa situação será necessária para desapegar de comportamentos e sentimentos nocivos.

Câncer

Nesta semana, a vida afetiva receberá mais atenção de sua parte. Haverá a possibilidade de compreender melhor as necessidades de cada um na relação. Porém, tenha cautela com a tendência a se dedicar demais nos cuidados com o outro e esperar que ele supra as suas necessidades emocionais. Afinal, isso poderá desequilibrar o relacionamento.

Ainda nesta fase, a tendência será que assuntos mal resolvidos surjam, causando desentendimentos e conflitos. Portanto, atente-se a essa questão e gerencie bem as suas emoções. Por fim, você tenderá a se movimentar para criar uma rotina mais harmoniosa e prazerosa. Todavia, também irá se deparar com desafios e imprevistos no caminho.

Leão