Beyoncé recebe dois fãs brasileiros em Salvador: "Chorou comigo"

Durante visita relâmpago a Salvador, na quinta-feira (21/12), a cantora Beyoncé recebeu dois fãs brasileiros: Izabela Padilha e Tom Araújo. A "queen B" esteve na capital baiana para participar de surpresa da festa Club Renaissance, evento para divulgar o filme Renaissance: A Film by Beyoncé, que mostra os bastidores da turnê da cantora.

Quando se encontrou com Beyoncé, Tom Araújo disse que se emocionou bastante. "Eu abracei ela. Ela chorou comigo. Falei que eu era um cara negro, gay, da periferia, e que ela transforma muita gente aqui na periferia", afirmou o fã, ao programa Fantástico, da TV Globo, neste domingo (24/12). Já Izabela Padilha compartilhou a foto que tirou com a artista e ressaltou estar sem palavras para descrever o momento que vivenciou.

Na rápida participação na festa Club Renaissance, no Centro de Convenções de Salvador, Beyoncé usou uma roupa prateada — a cor temática da era Renaissance — e segurou uma bandeira do estado da Bahia e do Brasil. “Era muito importante para mim estar aqui na Bahia. Renaissance é sobre liberdade, beleza e alegria. Tudo que vocês brasileiros representam. Estou muito feliz de estar aqui e ver o rosto de vocês”, disse a cantora.



Beyoncé agradeceu o carinho dos fãs brasileiros presentes na festa e disse estar feliz em poder retribuí-los pessoalmente. “Não há ninguém como vocês. A primeira e única Bahia", declarou a arista norte-americana.

Na ocasião, a "queen B" também se encontrou com outra grande fã: a cantora Ludmilla. A artista brasileira começou a cantar utilizando o nome artístico de MC Beyoncé, em homenagem à cantora norte-americana. “Hoje é o dia mais feliz da minha vida", escreveu Ludmilla.