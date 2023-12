Grávida, Letícia Cazarré desabafa após ser diagnosticada com síndrome

Letícia Cazarré, esposa de Juliano Cazarré, causou repercussão ao ter revelado que foi diagnosticada com quadro de síndrome de Burnout, logo após ter descoberto que está grávida pela sexta vez, fruto do casamento com o ator da Globo.

Em entrevista à revista Caras, a stylist abriu o coração sobre o assunto. "Nos primeiros dias, em vez de sentir aquela alegria de uma nova vida que chega, eu senti muita preocupação, fiquei pensando se iria dar conta, se meu corpo iria aguentar", disse.

Segundo Letícia Cazarré, a rotina intensa nos cuidados com os filhos pode ter sido um dos principais fatores principais para o diagnóstico de Burnout. "O que fiz foi rezar, tentar descansar mais. Foi o que os médicos mandaram. Eu dormia quatro horas por noite há meses e, durante o dia, era intenso, com os filhos para cuidar, todas as demandas que uma família grande tem", explicou.

"E, aí, meu corpo foi melhorando, a mente também e fui me sentindo mais eu mesma. Agora, acho que vai dar tudo certo", afirmou Letícia Cazarré, que é mãe de Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1.

