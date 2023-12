Pedro Alves, ex-ator de ‘Malhação’, é vítima de assalto no Rio de Janeiro

O ator Pedro Alves, famoso por interpretar o personagem Guga em Malhação – Toda Forma de Amar (2019), foi vítima de um assalto no Rio de Janeiro, no último fim de semana.

Através do Instagram, o artista de 30 anos divulgou um comunicado informando que teve o celular roubado. Já na manhã desta terça-feira (26), Pedro Alves retornou às redes sociais para falar sobre o ocorrido e tranquilizar os fãs.

"Amigos, apesar do soco, das armas e do dinheiro perdido, estou bem", disse ele. "Só quero voltar pra Paris e sentir que sou livre de ir e vir sem achar que vou perder minha vida", acrescentou ele.

Depois de atuar em Malhação, Pedro Alves se mudou para Paris, na França. Ele retornou ao Brasil em 2023 para gravar a série ‘Espécie Invasora‘, que estreia no Globoplay em 2025.

Em seu post, o ator ainda fez um desabafo: "Rio tem potência de ser o melhor lugar do mundo, mas infelizmente as desigualdades sociais geram problemas complexos que só vão ser solucionados com acesso a educação, arte e uma vida minimamente digna", finalizou ele.

Desabafo de Pedro Alves (Foto: Reprodução/Instagram)

