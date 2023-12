Barbara Reis revela sobre planos para a carreira após o fim de ‘Terra e Paixão’

Barbara Reis, que atualmente pode ser vista como a protagonista de Terra e Paixão, fez um balanço sobre o ano positivo na carreira. A atriz, que é intérprete de Aline na novela das nove, ainda abriu o coração sobre suas expectativas após o fim das gravações.

Em entrevista à revista Quem, a artista comemorou o ritmo dos trabalhos ao longo de 2023. "Só saldo positivo. E a falta de descanso, não faz diferença. Nada paga o prazer de trabalhar novamente, ainda mais em dois produtos de sucesso. Sempre dá um jeitinho para descansar nos fins de semana e recuperar a energia", disse.

Após o fim das gravações de Terra e Paixão, que está prevista para ser concluída em janeiro, Barbara Reis descreveu os planos para a vida profissional. "O tempo suficiente para eu viajar algumas vezes e refrigerar a minha mente. Ficar com a família e fazer coisas sem muito planejamento. O descanso é fundamental pra criação", explicou.

Com um ano de sucesso em todos os aspectos, Barbara Reis confessou qual ritual costuma seguir no Réveillon. "Se estiver na praia, pulo as ondinhas. Sempre passo de branco, mas adoro escolher a cor da calcinha. Sempre intercalo os anos com amarela, rosa e branca", contou.

