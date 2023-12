That 70's Show: Danny Masterson cumprirá 30 anos de pena por estupros

Danny Masterson, conhecido pelo papel Steven Hyde do seriado That 70's Show, começou a cumprir pena de 30 anos por estupros na quarta-feira (27/12). O ator deu entrada na Prisão Estadual de North Kern, em Delano, cidade da Califórnia.

De acordo com o Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia, o processo de classificação e recepção de Masterson na penitenciária, que está em andamento, pode levar 90 dias.

O ator cumprirá duas sentenças de 15 anos seguidas, referentes às condenações recebidas por ele em setembro. Masterson foi considerado culpado por estuprar duas mulheres em 2001 e 2003. As vítimas relataram ter sido drogadas e depois estupradas por ele em incidentes separados, mas no mesmo local: sua casa em Hollywood. A sentença foi anunciada por juíza do tribunal de Los Angeles, também na Califórnia.

O primeiro julgamento de Masterson aconteceu em novembro de 2022 e foi anulado porque o júri não chegou a uma decisão unânime. Outro julgamento se iniciou e, em junho deste ano, o ator foi condenado pelos crimes.

Além da participação no That 70's Show, Masterson participou de filmes como A Outra Face (1997), Prova Final (1998), Drácula 2000 (2000) e Altas Loucuras (2006). Em 2017, trabalhou no seriado The Ranch, da Netflix, mas foi demitido em 2017, quando foi acusado pela primeira vez de agressões sexuais a mulheres. O personagem interpretado pelo ator foi eliminado da trama.