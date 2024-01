A vida de Neymar continua entre os assuntos mais comentados das redes sociais, depois que o jornalista Léo Dias divulgou nesta terça-feira (02), que o jogador do Al-Hilal será papai pela terceira vez, mesmo estando ‘machucado’.

Logo depois da notícia ganhar grandes proporções nas redes sociais, Bruna Biancardi tomou uma decisão e surpreendeu os fãs.

A reportagem informou que Neymar Jr teria supostamente engravidado a jovem, enquanto ainda mantinha um relacionamento com Bruna Biancardi. Juntos, os dois são pais de Mavie, que nasceu há poucos meses.

Magoada com a repercussão do caso, Bruna Biancardi resolveu dar unfollow no pai da sua filha e deixou de seguir o perfil de Neymar no Instagram. A influenciadora ainda segue o perfil dedicado ao site do craque.

Reprodução/Instagram

O post Bruna Biancardi deixa de seguir Neymar e causa na web foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Saiba Mais Diversão e Arte Renascer: Saiba quais atores da primeira versão também estarão no remake

Renascer: Saiba quais atores da primeira versão também estarão no remake Diversão e Arte Globo surpreende e muda horário do BBB24; saiba detalhes

Globo surpreende e muda horário do BBB24; saiba detalhes Diversão e Arte Novo boletim médico atualiza estado de saúde da atriz Claudia Alencar