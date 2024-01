O BBB 24 tem estreia confirmada para o próximo dia 8 de Janeiro e a nova temporada terá algumas mudanças pontuais promovidas pela direção, para agradar ao público, que ano após ano, faz críticas ao reality.

E uma das principais alterações do Big Brother Brasil na programação, será em relação ao horário de exibição nas noites de domingo.

De acordo com a programação da TV Globo já entregue para as afiliadas, o BBB 24 começará mais cedo aos domingos, às 22h30 e não às 23h15 como tradicionalmente acontecia, levando a formação de paredão madrugada adentro.

Com isso, a votação que incendeia a casa e dita os rumos do jogo, terminará mais cedo, por volta das 00h. A objetivo com a mudança é atrair ainda mais público para o jogo.

Reprodução/Gshow

O post Globo surpreende e muda horário do BBB24; saiba detalhes! foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

