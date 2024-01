João Carreiro publicou vídeo descontraído antes de morrer

Antes de morrer por complicações de uma cirurgia, o cantor João Carreiro compartilhou um vídeo descontraído em que conversa com a esposa, Francine Caroline, na sala pré-operatória. No registro, o artista brinca sobre qual roupa usaria durante o procedimento cirúrgico. "Se eu 'empacotar', não quero saber dessa roupinha aqui. Não combina muito comigo isso aqui. É de florzinha", disse João.

O cantor sertanejo João Sérgio Batista Corrêa Filho, mais conhecido como João Carreiro, morreu nesta quarta-feira (3/1), aos 41 anos de idade. Ele não resistiu após ter complicações durante uma cirurgia feita para colocar uma válvula no coração. A informação foi confirmada pelo empresário do cantor. "Falei com ele ontem, estava sorridente, confiante e tranquilo, mas infelizmente, não aguentou", disse Diego Diniz.

Natural de Cuiabá, João Carreiro, que acumula mais de 900 mil seguidores no Instagram, ganhou destaque com a música O Bagulho é Louco, Mano, que acumula 18 milhões de visualizações no YouTube. O cantor também fazia dupla com Capataz, formando a dupla “João Carreiro e Capataz” e juntos fizeram sucesso com o hit Bruto, Rústico e Sistemático.

Durante a cirurgia, a esposa do cantor, Francine Caroline, comentou que o procedimento estava ocorrendo bem. "O coração dele já está funcionando sozinho com a nova válvula", disse ela, por volta das 17h. Duas horas após a publicação, Francine voltou às redes sociais pedindo orações pelo marido.

O velório do cantor ocorrerá de 7h às 9h desta quinta-feira (4/1), na Câmara Municipal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Em seguida, o corpo dele será encaminhado a Cuiabá.