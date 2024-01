Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (4/1)

Espiritualidade moderna

Data estelar: Marte ingressa em Capricórnio

Outro dia, no meio desse tanto de bobagens dispensáveis que surgem nas redes sociais, me chamou a atenção a fala de uma mulher jovem e muito bonita, tratando com desdém e mofa a espiritualidade que as pessoas buscam na harmonia, na luz, paz e conforto, porque, ela afirmava, a verdadeira espiritualidade só podia ser encontrada nas sombras, no que há de mais abjeto e desprezível em nossa humanidade.

Falei para mim mesmo, mas a ela me dirigindo, essa tua fala demonstra teu equívoco, porque se para ser espiritual tu precisas desprezar o que os outros fazem, nada de novo inventaste, apenas és mais uma da longa linhagem de sectários, e disse ainda para mim, prefiro mil vezes milhões de pessoas cafonas rezando com boa e ingênua vontade, do que um bando de pervertidos belos se achando o máximo por suportarem o inferno.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As manobras que se tornaram necessárias são difíceis e sua alma não se sente segura, porque precisa transitar por um terreno que lhe é desconhecido. Porém, se você sempre andasse em terreno seguro, nada de novo ocorreria.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As pessoas que você precisa para ver seus planos realizados não são todas agradáveis e simpáticas, em alguns casos você terá de lidar com pessoas que impõem adversidades, e elas também serão importantes. É assim.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Quanto mais complicados vão ficando os relacionamentos, mais sua alma encontra a oportunidade de aprender a enxergar tudo de pontos de vista que antes passavam despercebidos, e com isso ganhar mais margem de manobra.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Conquistar o apoio das pessoas é a chave alquímica do momento. Pois bem, então sua alma terá de luzir as armas de sedução, sem se confundir com que a sedução se circunscreva a situações de cunho sensual e sexual.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Aceite a complexidade da construção do destino, evite cair no conto de facilidades que são sedutoras e promissoras, mas que depois de postas em marcha não trariam os resultados esperados, seriam apenas frustração.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Desempenhe a magia de manter tudo em movimento, incentivando a dinâmica, o que na prática significa não deixar nada descansando nem muito menos ao sabor da inércia. A peteca não pode cair, precisa continuar.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Para que as coisas sejam favoráveis a você será necessário fazer muitas manobras e, principalmente, se preparar para errar, e depois de errar não se estender em lamúrias, mas aprender a consertar o mais rápido possível.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Há coisas que podem e devem ser ditas, há coisas que podem ser ditas, mas que não devem, e ainda há coisas que devem ser ditas, mas que não podem. Certo é apenas que nas palavras há um poder que precisa ser resgatado.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Enquanto as coisas e o mundo enlouquecem a cada dia mais e mais, sua alma toma distância e não sabe muito bem o que pensar, oscilando entre a certeza de estar tudo bem, e a angústia de ter se perdido algo importante.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Sua capacidade de articulação é excepcional, mas raramente utilizada de forma intencional e consciente. Se você soltasse um pouco as rédeas de sua consciência e agisse visceralmente, certeza de que tudo seria diferente.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Na prática, não há como dominar tudo que acontece, há uma boa porção de acontecimentos que vão e vêm muito além de sua capacidade de os controlar. Nada de errado nisso, apenas uma ponta de angústia existencial.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A maneira com que você expressa seus pontos de vista pode, por vezes, ser demolidora. Você precisa entender que na maior parte do tempo as pessoas buscas conversas fiadas e superficiais, nada que as faça pensar muito.