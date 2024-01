Morre o sambista e intérprete Quinho do Salgueiro, aos 66 anos

Morreu, nesta quarta-feira (3/1), aos 66 anos, o sambista e intérprete Melquisedeque Marins Marques, mais conhecido como "Quinho do Salgueiro". O ícone do carnaval carioca lutava contra um câncer de próstata desde 2022 e teve insuficiência respiratória. Quinho estava internado no Hospital Evandro Freire, localizado na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

Pelo Instagram, a escola de samba Acadêmicos do Salgueiro lamentou a morte de Quinho e prestou homenagem ao sambista. "Quinho não foi apenas um intérprete talentoso; ele foi a voz que ecoou em cada conquista, em cada desfile, e que se entrelaçou intimamente com a alma do Salgueiro", afirmou o grupo carioca.

"Quinho não apenas cantou para o Salgueiro; ele viveu e respirou cada nota, cada batida do coração acelerado da bateria. Ele personificou o espírito salgueirense, e sua ausência deixa um vazio indescritível. Hoje, não choramos apenas a perda de um grande artista; choramos a partida de um membro querido da nossa família", acrescentou a Acadêmicos da Salgueiro.



A escola de samba carioca também se solidarizou com os familiares de Quinho. "Nossos sentimentos se estendem à família do Quinho e a todos que, como nós, compartilham uma conexão profunda com o seu legado. Que sua voz ressoe eternamente nas avenidas, nos corações dos sambistas e em cada canto do Salgueiro. Descanse em paz, Quinho, pois sua música continuará a embalar nossas almas", destacou.

Ainda não há informações sobre o velório e enterro de Quinho do Salgueiro.