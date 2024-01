Youtube apaga canais de Monark: "Querem apagar minha existência"

O youtuber Bruno Monteiro Aiub, mais conhecido como Monark, disse nas suas redes sociais que o Youtube deletou seus canais permanentes da plataforma. “Não bastava banir do Brasil, querem apagar minha existência”, escreveu.

Youtube acaba de deletar todos meus canais permanente, nao bastava banir do Brasil, querem apagar minha existência. — Monark (@monarkbanido) January 4, 2024

Monark já havia sido desmonetizado pela plataforma em fevereiro de 2022 e mantinha o canal com mais de 3 milhões de inscritos, apesar de ter sido banido das redes sociais por ordem do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O influenciador já havia saído do podcast Flow após defender que o Brasil deveria ter um partido nazista regulamentado por lei. O apresentador também chegou a defender pessoas que armazenam conteúdo de pedofilia.

Em entrevista, Monark afirmou não estar mais conseguindo monetizar os conteúdos que produz. “Tô fo***, não consigo monetizar. Tá tudo ruim pra mim”, disse à Folha de S. Paulo, em dezembro.

O Correio tentou contato com o Youtube, mas ainda não obteve resposta. O espaço seguem em aberto.