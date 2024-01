BBB24: Boninho anuncia nova dinâmica com 26 participantes

A temporada do Big Brother Brasil 24 está prestes a começar e o Correio esteve na casa para conferir. Uma das primeiras novidades a serem anunciadas é que o confinamento será composto por 26 participantes na disputa pelo prêmio máximo do programa em uma dinâmica inédita dentro do reality show mais popular do país.

Tudo começa nesta sexta (5/1), com o anúncio oficial dos 18 confinados do reality, para participar do programa que estreia segunda-feira (8). Porém, outros 14 participantes disputam mais 8 vagas na corrida pelo prêmio milionário.

No domingo (7), durante o programa do Fantástico, serão apresentados sete homens e sete mulheres para que o público vote, até segunda no horário da estreia, em uma pessoa de cada gênero para entrar no BBB 24. Além disso, os 18 já garantidos na casa vão participar de uma dinâmica para decidir mais três homens e três mulheres desse mesmo grupo que entrarão no jogo.

O formato pode ser uma dinâmica que já havia sido anunciada há meses pelo diretor do reality, Boninho, para esta temporada. Em julho do ano passado, o diretor revelou nas redes sociais, que nesta edição haveria um terceiro grupo na casa, além do camarote e pipoca, intitulado de puxadinho. Ao ser questionado por jornalistas nesta quinta (4) dentro da casa, ele manteve o suspense e não confirmou que seria realmente isso.

