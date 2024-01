Polícia diz que marido morreu ao salvar a cantora gospel Sulamita Alves

Os detalhes sobre a morte de Ricardo Henrique da Silva Sousa, marido da cantora gospel Sulamita Alves, foram revelados pela Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO). O empresário, de 30 anos, faleceu afogado por volta das 16h de quarta-feira (3) na Prainha, em Brejinho de Nazaré.

Segundo o Boletim de Ocorrência que a Quem divulgou, Ricardo estava com a esposa e amigos no local e, ao ajudar a esposa que se afogava, conseguiu salvá-la, mas acabou afundando e se afogando no rio. O corpo foi localizado pelos moradores da região aproximadamente duas horas depois do afogamento.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Palmas para exames de necropsia, com a liberação para os familiares algumas horas depois. O sepultamento ocorreu às 12h desta quinta-feira no Cemitério Memorial Jardim Santo André, no ABC Paulista.

Duas semanas antes da tragédia, Ricardo e Sulamita haviam sofrido um grave acidente de carro, do qual saíram ilesos. "Acabamos de sofrer um acidente, até agora estou em choque, Deus cuidou da gente", declarou a cantora na ocasião, exibindo fotos do carro destruído.

O post Polícia diz que marido morreu ao salvar vida da esposa, a cantora gospel Sulamita Alves foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.