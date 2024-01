Manu Gavassi desabafa sobre o BBB: ‘Tive dificuldade de lidar com a fama’

Manu Gavassi, cantora, em entrevista à Glamour confessou que ficou aterrorizada após sair do BBB20. Com a terceira posição, a artista não soube lidar naquele momento com o excesso de exposição.

‘Tive dificuldade de lidar com a fama’

"Tive dificuldade de lidar com a fama. Tinha muito medo de noti?cias com o meu nome, de ver a minha vida pessoal sendo questionada. Isso tudo me doi?a. Se eu desse muita atenc?a?o, ainda depois de um programa em que ja? me expus muito, ficaria refe?m para sempre dessa narrativa", disparou.

Não é a primeira vez que Manu Gavassi comenta sobre o BBB. No podcast YouTube E você?, a estrela já tinha revelado sua insatisfação com o resultado da exposição por conta do reality.

"Era uma coisa que eu achava no meu subconsciente que eu precisava manter (…) Me assustou, eu falei: ‘Não, eu não vou performar. Não vou fingir que eu moro num reality show a minha vida inteira, não vou me violentar mostrando mais do que eu posso, mais do que eu consigo."

Nesta sexta-feira (05), a Globo divulga a lista dos participantes oficiais do BBB24 ao longo da sua programação.

