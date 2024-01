Globo de Ouro 2024: 'Oppenheimer' e 'Succession' são grandes vencedores

O ator britânico Cillian Murphy posa na sala de imprensa com o prêmio de Melhor Performance de Ator Masculino em Filme - Drama por "Oppenheimer" - (crédito: AFP) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O filme Oppenheimer, do diretor Christopher Nolan, e a série da HBO Succession foram os grandes vencedores do Globo de Ouro 2024, anunciados em cerimônia na noite deste domingo (7/1), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Oppenheimer, que conta a história do criador da bomba atômica, levou ao todo cinco prêmios, incluindo melhor filme de drama, melhor direção e melhor ator, para Cillian Murphy. Já Succession, que estreou a última temporada em 2023, levou quatro prêmios: melhor série de drama, ator para Kieran Culkin, atriz para Sarah Snook e ator coadjuvante para Matthew Macfadyen.

Na premiação, ainda se destacou o filme Pobres criaturas, que chega aos cinemas do Brasil em 1º de fevereiro. O longa que se passa na Era Vitoriana e faz referências ao clássico Frankenstein, levou o prêmio de melhor comédia e melhor atriz em comédia para Emma Stone.

O filme francês Anatomia de uma queda, marcado para estrear no Brasil em 25 de janeiro, levou o prêmio de melhor roteiro e de filme em língua estrangeira. Também ganhou dois prêmios a comédia dramática Os rejeitados: melhor ator em comédia, Paul Giamatti, e melhor atriz coadjuvante, Da'vine Joy Randolph.

Já Barbie, a maior bilheteria de 2023, ganhou o prêmio inédito realização cinematográfica e em bilheteria e canção original com What was I made for, de Billie Eilish e Finneas O'Connell.

Televisão

Na TV, além de Succession, também se destacou The Bear, da Star+, que levou três prêmios, como série, ator para Jeremy Allen White e atriz para Ayo Edebiri. Já Treta, da Netflix, ganhou em melhor minissérie, melhor ator em minissérie para Steven Yeun e melhor atriz para Ali Wong.