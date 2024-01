A dura crítica de Jodie Foster à geração Z: trabalhar com eles pode ser 'muito irritante'

Ao longo de sua extensa carreira, atriz de 61 anos recebeu inúmeros prêmios — entre os quais dois Oscar de Melhor Atriz por Acusados (1988) e O Silêncio dos Inocentes (1991). - (crédito: Reuters) Charlotte Gallagher - Correspondente de cultura da BBC

A atriz e diretora americana Jodie Foster, duas vezes vencedora do Oscar, afirmou que trabalhar com a geração Z pode ser "muito irritante".

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, ela disse que às vezes tem dificuldade para entender as atitudes dos mais jovens em relação ao trabalho.

"Eles (geração Z) são assim: 'hoje, não estou a fim, vou chegar às 10h30'", afirmou.

Mas Foster elogiou uma estrela da Geração Z, Bella Ramsey, chamando a jovem de 20 anos de "exemplo de profissional" emergindo em um novo "vetor de autenticidade".

Foster, que também foi uma estrela infantil antes de pavimentar uma brilhante carreira no cinema, disse que se sentiu compelida a ajudar jovens atores a encontrar seu caminho "porque foi difícil crescer" em sua indústria.

Ao longo de sua extensa carreira, a atriz, de 61 anos, recebeu inúmeros prêmios — entre os quais dois Oscar de Melhor Atriz por Acusados (1988) e O Silêncio dos Inocentes (1991).

Falando sobre a Geração Z — um termo geralmente usado para descrever aqueles nascidos no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 — Foster brincou: "Eles são realmente irritantes — especialmente no local de trabalho".

"Ou, por exemplo, em e-mails, digo que tudo está gramaticalmente incorreto, você não verificou a ortografia?"

"E eles respondem: 'Por que faria isso, isso não é um tanto quanto limitante?'"

Sobre os conselhos que daria aos jovens, Foster disse: "Eles precisam aprender a relaxar, a não pensar demais, a inventar algo que seja deles".

"Posso ajudá-los a descobrir isso, o que é muito mais divertido do que ser, com toda a pressão por trás disso, o protagonista da história."

Foster elogiou Ramsey, lembrando como foi o primeiro encontro com a estrela de The Last of Us e Game of Thrones em Hollywood.

As duas se conheceram numa premiação da revista de moda Elle.

Foster descreveu o evento como "maravilhoso", mas observou que todos os participantes estavam "usando salto alto e cílios".

"Existem outras maneiras de ser mulher, e é muito importante que as pessoas vejam isso. E Bella, que fez o melhor discurso, estava usando o terno mais perfeito, lindamente cortado, com decote e sem maquiagem."

Em janeiro do ano passado, Ramsey, de 19 anos, revelou ser não binária e tratar seu gênero de forma fluida.

Foster acrescentou que quando ela era jovem não seria capaz de se vestir como Ramsey de terno e sem maquiagem em um evento do showbiz.

"Porque não éramos livres. Porque não tínhamos liberdade. E espero que seja isso que o vetor de autenticidade que está acontecendo agora oferece — a possibilidade de liberdade real", acrescentou.

Foster, que está cotada para outra indicação ao Oscar por seu papel em Nyad (sobre a atleta Diana Nyad), também falou sobre seus dois filhos e sua atitude em relação às mulheres.

A atriz explicou que, embora agora sejam "super feministas", a certa altura, seu filho mais velho acreditou que precisava ser desagradável com as mulheres para reafirmar sua masculinidade.

Foster acrescentou: "E eu pensei, não! Não é isso que é ser homem! É isso que nossa cultura tem vendido a você todo esse tempo".