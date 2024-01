Histórias de resistência marcam exposição sobre rap no DF

Para celebrar os 50 anos da cultura hip-hop, Brasília ganha um presente com o objetivo de preservar parte da história do movimento. É a exposição Peso – Histórias do Rap do DF, na Galeria Risofloras, em Ceilândia, e que seguirá em cartaz até 9 de fevereiro.

A mostra reúne fotos, matérias de jornal e revista, cartazes, crachás e outros materiais, com curadoria de Mario Jardim e Thiago Flores. O conjunto de peças expostas narra uma história rica, iniciada nos anos 1980, por meio de registros de lançamentos de álbuns, festivais, gravações em estúdio, batalhas de rima e outras experiências do rap brasiliense.

Ao Correio, Thiago Flores ressalta a relevância de lançar essa exposição na Ceilândia, berço do hip-hop no DF. "É uma forma de agradecer à periferia, aos artistas ceilandenses e ao movimento local pela dedicação incansável à construção da nossa cena. Era uma obrigação para mim levar Peso, primeiramente, para quebrada", declara.

Peso – Histórias do Rap do DF é uma parceria entre o jornalista e cientista social Thiago Flores, o fotógrafo Ivan Lacombe e o projeto Jovem de Expressão.

Para Ivan Lacombe, o hip-hop significa coletividade, resistência e honra. "Por meio desta cultura, pude ter experiências pessoais e profissionais muito ricas. Eu me sinto grato por todas as histórias e momentos compartilhados com essa comunidade", conta o fotógrafo. O Dj Raffa Santoro revela o que espera para os próximos 50 anos do hip hop. "Desejo que seja mais solidário. Que possa estar cada vez mais nas escolas, nas casas socioeducativas e nas programações culturais", observa.

Dj Raffa Santoro, produtor de grandes artistas do DF como GOG, Câmbio Negro e Dj Jamaika, destaca a importância desse movimento para jovens, crianças e adultos da periferia. "O verdadeiro hip-hop prega o respeito, diversidade, cidadania e combate o racismo e qualquer tipo de preconceito.

Serviço



Exposição PESO – História do Rap do DF

Em cartaz na Galeria Risofloras (ENM 18/20 - Ceilândia Norte). Visitações até 9 de fevereiro, de segunda a sexta, das 14h às 18h. Entrada gratuita.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco