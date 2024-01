Veja as 3 novelas de sucesso que a Globo vai resgatar em 2024

A TV Globo tem feito a alegria dos noveleiros nos últimos meses, com a chegada de importantes títulos da teledramaturgia brasileira no Globoplay, sua plataforma de streaming. E ao longo de 2024, não será diferente.

De acordo com o colunista André Santana, do TV História, a emissora carioca já tem acertado o resgate de três importantes obras, consideradas sucessos ao longo das exibições.

De acordo com a reportagem, Rainha da Sucata, sucesso de 1990, Andando nas Nuvens, de 1999, e Pé na Jaca, de 2006, já estão garantidas no catálogo do Globoplay nos próximos meses, para a alegria dos fãs.

No entanto, além desses grandes sucessos exibidos pela TV Globo em diferentes anos, o canal também já estuda outros títulos para serem resgatados nos próximos meses.

