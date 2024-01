Confira 7 casais que se formaram no BBB e seguem juntos até hoje

Ao participar do Big Brother Brasil, muitas pessoas entram com o objetivo de ganhar o grande prêmio do reality. No entanto, ao longo da edição, outras surpresas começam a surgir. É o caso, por exemplo, de participantes que acabam se apaixonando dentro do BBB e levam o romance para além do confinamento.

Ao longo de 22 temporadas, o reality da TV Globo já uniu diversos casais. Alguns romperam a relação logo após o fim do programa, mas há também, aqueles que superaram qualquer obstáculo e continuam juntos até hoje. Muitos, inclusive, formaram uma família. Pensando nisso, o Observatório dos Famosos reuniu em uma lista, os casais que se formaram no BBB e estão juntos até os dias de hoje. Confira!

Mari Felício e Daniel Saullo, do BBB6

No BBB6, os participantes Mari Felício e Daniel Saullo viveram um breve romance logo nas primeiras semanas do reality. No entanto, ao longo do programa, eles se afastaram e tiveram outros relacionamentos na casa. Apesar disso, depois do fim do confinamento, eles se reencontraram e seguem juntos até hoje.

https://www.instagram.com/p/CY2qqnylCVE/

Além do BBB, o casal também participou do "Power Couple", na Record TV, onde ficaram em segundo lugar. Juntos, eles têm quatro filhos: Anita, Antônio e os gêmeos José e João.

Mari Felício e Daniel Saullo, do BBB6, com os filhos (Foto: Reprodução/Instagram)

Adriana Sant’ana e Rodrigão, do BBB11

No BBB11, outro casal que transformou o "amor de reality" em "amor pra vida" foi Adriana Sant’ana e Rodrigão. No confinamento, o affair teve altos e baixos, no entanto, meses depois do fim da edição, eles reataram a relação e nunca mais se separaram. Os dois se casaram em 2015, em Punta Cana e são pais de dois filhos, com quem moram nos Estados Unidos.

Adriana Sant’ana e Rodrigão, do BBB11, com os filhos (Foto: Reprodução/Instagram)

Andressa e Nasser, do BBB13

Andressa e Nasser se conheceram no BBB13 e continuam juntos até hoje. Na edição que teve Fernanda Keulla como a grande campeã, o casal também marcou presença entre os finalistas: Nasser em 2º e Andressa em 3º. Anos depois, eles também participaram do Power Couple na Record TV. Os dois se casaram em 2021, em Cancun, no México.

Andressa e Nasser, do BBB13 (Foto: Reprodução/Instagram)

Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio, do BBB13

Outro casal do BBB13 que conseguiu levar o amor para fora do confinamento foi Kamilla e Eliéser. Na edição, o rapaz entrou como veterano, após participar do BBB10. Já ela, entrou por votação popular depois de ficar confinada na casa de vidro. O primeiro beijo aconteceu em uma brincadeira durante o programa. Desde então, eles nunca mais se separaram e hoje são pais dos pequenos Bento e Victoria.

https://www.instagram.com/p/C0wbCNqLSji/?img_index=1

Franciele e Diego Grossi, do BBB14

Outro romance que surgiu no BBB foi o de Franciele e Diego Grossi. Os dois se conheceram na décima quarta edição do reality e foram muito "shippados" pelo público como casal "Frango". Da brincadeira, eles aproveitaram o apelido dos fãs para criarem um canal no Youtube onde mostram o cotidiano da família. Eles se casaram em 2015 e são pais de Enrico. Diego também participou de ‘A Fazenda 11’, onde ficou entre os finalistas. Como casal, foram participantes do ‘Power Couple’, em 2018.

Franciele e Diego Grossi, do BBB14, com o filho (Foto: Reprodução/Instagram)

Aline Gotschalg e Fernando Medeiros, do BBB15

Mais um romance que foi além do confinamento foi o de Aline Gotschalg e Fernando Medeiros, do BBB15. Na época do reality, eles mantiveram um triângulo amoroso com Amanda Djehdian, uma das finalistas da edição. No entanto, após o fim do programa, não se desgrudaram mais e hoje são pais do pequeno Luca.

Aline Gotschalg e Fernando Medeiros, do BBB15, com o filho (Foto: Reprodução/Instagram)

Paula Amorim e Breno Simões, do BBB18

No BBB18, Paula Amorim e Breno Simões engataram um relacionamento que foi muito "shippado" por fãs. Os dois também continuam juntos até hoje e são pais de um menino, que se chama Theo. Em 2021, a influenciadora foi a campeã do ‘No Limite’.

https://www.instagram.com/p/C1kFLCqO5T-/?img_index=1

