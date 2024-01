"Lá vou eu": vinheta de carnaval da Globo ganha voz de Alcione e Ludmilla

A TV Globo divulgou neste domingo, 7, a vinheta de carnaval de 2024. Neste ano, a tradicional música Lá Vou Eu - de Jorge Aragão e José Franco Lattari - ganhou as vozes das cantoras Alcione e Ludmilla.

As duas cantoras aparecem juntas no vídeo, que não traz nenhuma dançarina - a figura da Globeleza, por anos encarnada pela modelo Valéria Valença, foi abolida nos últimos anos.

Embora conserve sua célula de samba, a gravação deste ano começa com uma pegada funk, algo que as baterias das escolas de samba costumam fazer muito nos desfiles do Rio de Janeiro.

A gente saiu do lugar da globeleza reproduzindo a sexualização de corpos pretos pra duas grandes vozes das gerações dando voz ao enredo da chamada do carnaval.



Tanto Alcione quanto Ludmilla tem uma ligação importante com o carnaval. Alcione, um das maiores cantoras do País, sempre foi ligada à escola Mangueira, que neste ano a homenageará com o enredo A Negra Voz do Amanhã.

Ludmilla, por sua vez, tem o bloco Fervo da Lud, que desfila pelas ruas do Rio e faz um esquenta da folia em outras capitais.