Sandy e Lucas Lima viajam com pais da cantora 4 meses após divórcio

Sandy e Lucas Lima estão viajando juntos em Orlando, nos Estados Unidos, quatro meses após o anúncio da separação. A cantora compartilhou uma foto com o ex-marido nesta segunda-feira (8/1).

O ex-casal apareceu junto com os pais da artista, Xororó e Noely, em registros no parque da Universal Studios. Na legenda da publicação, ela escreveu:

"Passando pra deixar um registro de um dia delicioso. Foi lindo". O ex-marido comentou: "Grandessímo evento". Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a proximidade dos dois mesmo após o divórcio.

"Separação da Sandy e do Lucas foi só para apimentar a relação de anos", brincou um usuário. "Quem aguenta a Sandy viajando com o ex, desapega mulher", publicou outra conta.

Essa não é a primeira vez que os dois aparecem juntos depois do fim da relação de 15 anos. Além dos artistas seguirem trabalhando juntos, Sandy não deixou de compartilhar uma declaração para o ex no dia de seu aniversário.