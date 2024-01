Ex-BBB Sarah Andrade explica motivo de retomar profissão que exercia antes do reality

Sarah Andrade, que foi um dos grandes destaques do BBB21, é formada em Publicidade e Propaganda, e voltou a atuar na área em que se formou. Apesar dos milhares de seguidores que conquistou nas redes sociais, ela passou a promover palestras sobre marketing.

Em entrevista ao jornal Extra, a ex-BBB afirmou que, mesmo com a visibilidade conquistada em virtude da passagem no reality show, há três anos, ela tomou a decisão de voltar a exercer a profissão que possuía antes de ser confinada na casa mais vigiada do Brasil.

"Estou resgatando um lado que existia antes do ‘BBB’. A gente sai do reality com um mundo de coisas e de oportunidades que não imaginava", disse Sarah Andrade, que descreveu a retomada aos trabalhos com Publicidade, mesmo após a fama conquistada.

"São muitos trabalhos de publicidade, muita fama, um dinheiro que eu nunca tinha visto, além de ter acesso a pessoas e a lugares que nunca tinha ido. Então, a gente fica deslumbrado com esse mundo novo", assumiu a ex-BBB. "Antes eu já era ‘marketeira’, empreendedora e esse é um lado que deixei adormecido", explicou.

