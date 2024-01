Daniel Jobim e Kell Smith apresentam tributo a Elis e Tom em abril

O famoso álbum Elis & Tom, gravado em 1974, completa 50 anos em 2024 e contará com uma grande homenagem dos artistas Kell Smith e Daniel Jobim. A dupla vai realizar a turnê, Tributo a Elis e Tom, que vai relembrar os sucessos do álbum considerado um dos maiores discos da MPB.

A escolha de Daniel Jobim e Kell Smith em homenagear esses grandes artistas não foi por acaso. Daniel é neto de Tom e Kell é uma grande fã de Elis Regina. “Este álbum tem um significado especial para mim por tudo o que ele representa e por ser neto do Tom Jobim, também ser músico e viver esse grande legado”, conta Daniel.

O músico fala também sobre o envolvimento pessoal com a obra e a turnê. “É até difícil explicar, por todo o envolvimento pessoal que tenho com essa história e também como músico, que reconheço o marco que foi esse álbum para a história da música brasileira. Esses dois papéis se misturam na minha vida e o sentimento é de gratidão por essa oportunidade tão especial”, finaliza.

Kell Smith fala da relação com Elis Regina e da admiração que sempre teve pela cantora. “A Elis me toca em lugares que não consigo explicar, a energia dela me invade. Me identifico em muitos aspectos, e isso me motiva. É como se eu a conhecesse pessoalmente. A admiração por Elis Regina me direcionou para a música“, explica.

Os artistas farão um total de 10 shows entre março e setembro nas cidades de Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife, Fortaleza e Natal. O primeiro show ocorrerá na cidade natal de Elis, que nasceu em Porto Alegre. O Auditório Araújo Viana recebe a dupla no dia 9 de março, mês do aniversário da artista.

Na capital Federal, a dupla se apresentará no dia 20 de abril, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A venda de ingressos para o show da turnê Tributo a Elis & Tom começa nesta quinta (11/1) e os ingressos custam a partir de R$ 80 pela Bilheteria Digital.

*Estagiária sob a supervisão de Pedro Ibarra



Serviço

Tributo a Elis & Tom

Com Daniel Jobim e Kell Smith. Dia 20 de abril, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Ingressos: a partir de R$ 80 pela Bilheteria Digital