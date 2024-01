Confira a programação da Infinu para este mês de janeiro

A Infinu, comunidade colaborativa da 506 Sul, representa um importante espaço cultural para a capital federal por proporcionar música e lazer de qualidade semanalmente aos brasilienses. Apenas em 2023, a casa realizou cerca de 400 shows. Passaram pelo espaço nomes como Céu, Moreno Veloso, Isabella Taviani, Mundo Livre S/A, Ana Cañas e Indiana Nomma. Para 2024, eles estreiam a programação com o cantor, compositor e percussionista pernambucano Otto, neste sábado (13/1), às 21h.

Para este ano, a organização da Infinu promete ainda mais eventos e artistas. Em janeiro, além de feiras, o espaço recebe shows como o de Indiana Nomma, cantora que realiza homenagens à argentina Mercedes Sosa há mais de duas décadas. O fim do mês conta com o novo show de Gabriel Thomaz Multi Homem, vocalista do Autoramas, e Daniel Furlan, que aproveita para apresentar o projeto musical Tropical Nada.

Além da programação musical, o espaço inaugurado em 2019 proporciona uma experiência completa, com restaurantes, lojas de decoração e design, salão de beleza, estúdio de tatuagem, sala de atendimentos terapêuticos, PicniK Collab, entre outros.

Confira a programação de janeiro:



Quarta-feira (17/1) - Festival de Verão da Escola de Música de Brasília 2024



- Festival de Verão da Escola de Música de Brasília 2024 Sábado e domingo (20/1 e 21/1) - Feira Cigana



- Feira Cigana Sexta-feira (26/1) - Indiana Nomma



- Indiana Nomma Sábado e domingo (27/1 e 28/1) - Feira Varanda especial Fantasias e itens de Carnaval



- Feira Varanda especial Fantasias e itens de Carnaval Domingo (28/1) - Gabriel Thomaz Multi Homem; Daniel Furlan apresenta Tropical Nada

