MC Bin Laden, do BBB 24, confessa que quase traficou: "Passava fome"

MC Bin Laden, participante do BBB 24, se tornou conhecido pelo hit ‘Tá Tranquilo, Tá Favorável’, em 2016, mas há quem diga que, antes de ter estourado e se tornado um dos nomes mais conhecidos do funk nacional, chegou a pedir para entrar para o tráfico, em um momento de extrema dificuldade na vida.

"Passava fome"

"Eu quase entrei pro tráfico. Passava muita fome, muita dificuldade, e eu pedi para entrar com a rapaziada. Eu já cantava uns funks, normalmente a gente fazia a alegria da rapaziada e o pessoal falou ‘pô, mano, não entra não’. Vocês são os caras que fazem a alegria pra gente", disse ele, em entrevista ao podcast G1, em dezembro de 2022.

MC Bin Laden, inclusive, foi expulso de casa aos 12 anos, e passou a morar com o pai. Além das dificuldades, o cantor abandonou os estudos no oitavo ano do ensino fundamental para sobreviver com trabalhos em São Paulo.

"Trabalhei na 25 de março, vendia tênis. Foram ciclos que eu tive, mas são coisas que nunca deixo de falar porque sei que tem outras pessoas que vão estar ouvindo e vão estar do outro lado (…) Então, tenho que falar pra nunca desistir, se eu consegui, eles também podem", disse o atual participante do BBB 24.

