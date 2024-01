'Se lança, mana!' ganha EP homônimo e surpreende pela versatilidade

Sabe aquele tipo de música que te ganha na primeira ouvida? O EP Se lança, mana! é assim. Fruto do projeto de mesmo nome, a produção do trabalho foi encabeçada por Larissa Umaytá e Letícia Fialho, que souberam traduzir da melhor forma o talento de cinco artistas estreantes no mercado fonográfico.



Ao longo de cinco faixas, cada uma delas interpretada pela própria compositora, o EP é uma coletânea do que existe de mais singular em cada uma das artistas envolvidas. A sonoridade da obra flutua sobre os mais diversos gêneros, indo do R&B ao pagode, do baião ao maracatu. E isso não acontece por acaso. Afinal de contas, o repertório das “manas” é vasto e representa a individualidade criativa que Ana Béa, Clara Muniz, Fernanda Monteiro, Jéssica Carvalho e Mihh Black levam consigo.



Em entrevista dada Correio, as produtoras contam como foi o processo de gravação e respectiva produção do EP, que contou com a participação ativa de todas as cinco beneficiadas pelo projeto. “No estúdio, a gente fez questão de que todas estivessem nesse processo, participando ativamente de toda a construção, do arranjo até a gravação”, explica Larissa, que acompanhou de perto cada etapa durante a estruturação do EP.



Em tom de descontração, as duas contam também que foram mais de 50 canções inscritas na convocatória aberta em agosto do ano passado. “A gente preza muito pela verdade do fazer”, ressalta Letícia, ao se referir às dificuldades existentes ao longo do caminho, mas que jamais desanimam o propósito do Se lança, mana! de compartilhar acessos e viabilizar o crescimento de novas potências no cenário musical do quadradinho.



Durante as sessões de gravação, as cinco compositoras escolhidas não só davam sugestões de como gostariam que as músicas ficassem, mas compartilhavam histórias e encontravam no estúdio um local de aprendizado com profissionais em captação de áudio e produção musical. “Essas histórias também nos deram caminhos de arranjo dentro da música”, completa Letícia, ao explicar sobre a importância de cada canção ser trabalhada na presença da respectiva intérprete.



Larissa e Letícia compartilham o desejo de trabalhar novamente com o lançamento de canções de novas artistas e que esperam mais iniciativas como o Se lança, mana! para potencializar o acesso de compositoras aos principais meios de encarreiramento no mercado. O primeiro videoclipe do projeto está agendado para ser lançado no dia 25 de janeiro, com os demais lançamentos previstos para as quintas-feiras que sucedem.

O projeto

O Se lança, mana! nasceu da vontade de fazer diferente. Não à toa, o projeto leva esse nome por causa do objetivo que carrega: lançar singles de mulheres ainda não consolidadas no mercado fonográfico, fornecendo a elas o material necessário para dar o start na carreira. Liderado pela produtora e percussionista Larissa Umaytá, pela cantora e instrumentista Letícia Fialho e pela fotógrafa Thaís Mallon, a iniciativa oferece para cada uma das selecionadas mediante convocatória a gravação de uma canção autoral, um videoclipe, um ensaio fotográfico e um portfólio artístico.



Por meio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), o projeto foi financiado integralmente. Os recursos foram utilizados para alugar o Studio Limacruz, localizado na Asa Norte e palco das gravações feitas para o EP, bem como financiar gastos com equipamento e remunerar os profissionais envolvidos.