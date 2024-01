Fabiula Nascimento anuncia saída da TV Globo: "Não é um adeus"

Fabiula Nascimento, usou suas redes sociais nesta quinta-feira(11), para anunciar aos fãs o fim do seu contrato com a TV Globo. A atriz lamentou o desligamento do canal, mas pontuou que ainda pode voltar em novos trabalhos.

Com uma publicação usando seu crachá de funcionária do canal carioca, Fabiula escreveu uma legenda emocionante sobre sua saída.

"Seu Globo, Dona Glô,Jaquinho,cc3,estúdio/casa, camarinhu…Cada pedacinho desse lugar que foi minha casa. Obrigada!! Vivi um sonho que nunca imaginei: Fiz 7 novelas, séries, filmes e participações em programas de alta qualidade artística", iniciou.

E continuou: "Sou muito agradecida a cada pessoa que cruzou o meu caminho. Sou agradecida a esses 14 anos de reciprocidade, respeito e admiração. Agradecida ao cuidado comigo quando meus filhos chegaram ao mundo. Obrigada! Isso não é um adeus, e sim um até breve!", escreveu.

