Influenciadora brasileira famosa nos Estados Unidos, a baiana Mila de Jesus morreu nesta sexta-feira (13/1), aos 35 anos, após ter uma parada cardíaca. Com mais de 55 mil seguidores em seu perfil no Instagram, Mila era casada e tinha quatro filhos. A informação do falecimento de Mila de Jesus foi publicada pelo perfil Futrica Boston, no Instagram.

Em sua última postagem no Instagram, a blogueira passeia e brinca na neve com seu filho. Mila de Jesus era tida como uma das influenciadoras mais antigas de Massachusetts, nos EUA. Ela tinha acabado de oficializar seu casamento, no fim de setembro do ano passado, com George Kowszik.

No Instagram, os seguidores da baiana se mostram incrédulos com a morte de Mila de Jesus. "Gente, isso não pode ser verdade!! Ela foi tão maravilhosa no meu processo de separação, me fortalecendo", escreveu uma seguira. "Amor da minha vida não faz isso comigo. Nos falamos 2 dias atrás meu amor", publicou outra.