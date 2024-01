Influencer Henrique Medeiros teria morrido após usar drogas e fazer sexo

Carlos Henrique Pires Medeiros, influenciador conhecido como Henrique Medeiros, de 26 anos, teria tido um infarto e morrido após usar drogas e fazer sexo com uma adolescente de 16 anos. Essa versão foi dada pela jovem à Polícia Civil de São Paulo, na terça-feira (2/1). Henrique Medeiros morreu na noite de Natal (24/12), em uma casa localizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

Na residência, além de Henrique e a adolescente, estavam o cunhado dela — o proprietário da casa —, e a sua irmã. Segundo informações do portal G1, a menina e sua família disseram à polícia que ficaram desesperados com a morte do influenciador e enterraram o corpo dele no quintal da casa. O cadáver foi descoberto cinco dias depois, pelo Corpo de Bombeiros. Não foram encontradas marcas de violência, facadas ou tiros.

A adolescente depôs no 1º Distrito Policial (DP) de Itapecerica da Serra, ao delegado Luís Hellmeister. Tanto sua irmã, de 24 anos, como seu cunhado, de 28, foram presos por suspeita de envolvimento na morte de Henrique. As três pessoas que estavam na casa se conheciam e eram amigas do influenciador, de acordo com a investigação.

Apuração



O questionamento feito pela Polícia Civil apura se Carlos Henrique foi assassinado ou se ele teve uma morte acidental pelo fato de ter tido um mal súbito após usar cocaína e fazer sexo com a garota. O corpo do influenciador passará por uma análise técnica da Polícia Científica. A partir disso, haverá o esclarecimento se faz sentido a hipótese defendida por essas três pessoas que o acompanhavam na noite de Natal.

O caso



De acordo com a família da vítima, em entrevista ao g1, a última mensagem que receberam de Henrique foi à 1h37 da manhã quando ele desejou "Feliz Natal" por mensagem de voz no grupo da família. Ele não retornou para casa no dia seguinte e fez com que a família começasse a procurá-lo.

A família sabia que ele iria passar o Natal na casa de amigos e, por isso, após o desaparecimento, perguntaram para o casal dono da casa se sabiam onde estava Henrique. Segundo a investigação, o casal mentiu, e disse que o influenciador tinha ido embora da casa deles na madrugada. Eles teriam postado ainda imagens do jovem nas redes sociais pedindo informações sobre seu paradeiro.

A família procurou por Henrique em hospitais e na mata da região, sem sucesso. Foi então que uma das pessoas que ajudavam nas buscas viu que o quintal da casa do casal de amigos de Henrique estava revirado. Como o casal não estava no local, ele entrou no quintal e reconheceu as roupas do influenciador. A família e a polícia foram acionadas.

Família nega overdose de cocaína

Quanto à hipótese de que Henrique Medeiros morreu após usar cocaína, a irmã dele, Cristiane Aparecida Medeiros, disse, em entrevista ao G1, não confiar na versão dada pelo casal de amigos do influenciador. Ela também questionou o fato de não chamarem a ambulância para acudi-lo na residência. Os parentes acreditam na hipótese de que os amigos tenham matado o influenciador.

O Correio contatou a Polícia Civil de São Paulo para apurar mais informações sobre o caso da morte de Henrique Medeiros e aguarda retorno.