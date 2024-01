Mila de Jesus: saiba quem era brasileira que morreu nos EUA

Mila de Jesus, a influencer baiana que morreu aos 35 anos, após ter uma parada cardíaca na sexta-feira (12/1), nos Estados Unidos, usava o Instagram para mostrar seu cotidiano no estado de Massachusetts, onde morava. Casada desde setembro do ano passado com George Kowszik, ela tinha quatro filhos.

Mila de Jesus era considerada uma das influenciadoras mais antigas de Massachusetts. A notícia de sua morte foi publicada pelo perfil Futrica Boston, no Instagram. "Mãe resiliente, uma mente aleatória e muito alto astral", assim se definia Mila na sua apresentação do perfil da rede social.

Em um post, publicado em 2023, a influenciadora recordou como era seu corpo em 2010, quando tinha 22 anos. À época ela não tinha feito a cirurgia bariátrica, concretizada em 2017. "3 anos entre uma foto e outra…6 anos de uma decisão que mudou a minha minha vida em vários aspectos. De um lado a Mila de 22 anos e do outro a Mila de 35, quanto mudamos hein, como crescemos e como aprendemos. Orgulho menina, orgulho. Psoriasis…Ha 3 meses tenho lidado com essa situação, 80% do meu corpo tomado, entre médicos, medicamentos, pomadas, e respirando fundo", escreveu.

Doença autoimune

Mila de Jesus tratava uma doença chamada psoríase. Essa enfermidade consiste em um problema imunológico capaz de levar infecções e irritações à pele. "Psoriasis… Há 3 meses, tenho lidado com essa situação, 80% do meu corpo tomado, entre médicos, medicamentos, pomadas, e respirando fundo…”, postou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ????Mila De Jesus (@miladejesusoficial)

Em sua última postagem no Instagram, a blogueira passeia e brinca na neve com seu filho e marido.

No Instagram, os seguidores da baiana se mostram incrédulos com a morte de Mila de Jesus. "Gente, isso não pode ser verdade!! Ela foi tão maravilhosa no meu processo de separação, me fortalecendo", escreveu uma seguira. "Amor da minha vida não faz isso comigo. Nos falamos 2 dias atrás meu amor", publicou outra.