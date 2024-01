‘Não consigo me desligar da TV’, confessa Zilu sobre Wanessa Camargo no BBB 24

Zilu Camargo, nos stories, nesta sexta-feira (12) confessou que está viciada no BBB24. Afinal de contas, sua filha, Wanessa Camargo, anda confinada na casa mais vigiada do país.

‘Não consigo me desligar da TV’

"Olha como o ser humano já acorda, estou até grogue, dormi pouco…Ligada no BBB. O que fazer meu Deus? Não consigo me desligar do BBB. Ó meu Deus amado, não consegui nem tomar café ainda. Me ajude, não consigo me desligar da TV, do BBB. Quero ver tudo, todos, o que acontece. Como a gente fica viciada, nisso… Ainda mais com a Wanessinha dentro, aí acabou", explicou.

Assim que o BBB24 começou, Zilu Camargo se irritou com o fato de Graciele Lacerda, atual noiva de Zezé di Camargo, seu ex-marido, ter ido às redes declarar apoio a sua filha no reality global.

"Vocês acreditam mesmo que essa senhora está torcendo mesmo pela Wanessa? É muita hipocrisia dela, deveria ficar de boca fechada", disparou Zilu.

