BBB 24: Nizam deixa a toalha cair e fica pelado no quarto

Nizam mostrou demais no BBB 24! Na ocasião, o brother estava vestindo a cueca, quando deixou a toalha a cair e acabou ficando pelado em frente as câmeras do reality.

Durante o momento do flagra, Nizam estava de costas, por isso, foi possível notar apenas o seu bumbum. No X (antigo Twitter), a página ‘Flagras Realitys’ compartilhou o vídeo e rapidamente a publicação foi cercada por muitos comentários ousados de fãs e admiradores do rapaz.

"Ele e o Davi são os mais gostosos", disse um internauta. "Que delícia, branquinha, lisinha", afirmou mais um. "Podia ser a frente", destacou outro. "Agora quero de frente, quem mandou atiçar kkkkkkkkk", disparou mais um fã.

Clique aqui para ver o vídeo do flagra

Nizam (Foto: Reprodução/Globoplay)

Outros nudes no BBB 24

Desde que o BBB 24 estreou, alguns brothers acabaram mostrando demais no reality. Assim como Nizam, Juninho também já ficou com seu bumbum à mostra ao trocar a cueca no reality da Globo.

Quem também se descuidou no programa, foram os participantes Rodriguinho e Vinicius Rodrigues. Na ocasião, eles protagonizaram nudes no confinamento.

