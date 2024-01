Tatá Werneck se declara para Rafa Vitti ao completar 7 anos de relacionamento

Tatá Werneck usou suas redes sociais para fazer uma declaração de amor para o marido, o ator Rafa Vitti, também destaque de Terra e Paixão, na TV Globo. Através do Instagram, a humorista se derreteu com a celebração de 7 anos juntos.

Na publicação, Tatá reuniu diversos momentos dos dois junto, com a filha Clara Maria, e escreveu um texto emocionante.

"7 anos juntos! 7 anos achando você o homem mais lindo do mundo depois do Bruno Mars. 7 anos tentando entender como alguém pode acordar bonito se eu acordo parecendo que corri a meia maratona com obstáculos. 7 anos que eu acho que não vai dar certo. 7 anos que reclamo que vc não gosta de fofoca e eu gasto todo meu pacote de dados ligando pras minhas amigas", iniciou ela.

E continuou: "Que eu admiro sua relação com os animais. E me incluo nisso pq tenho lugar de fala de capivara. Que eu acho a sua comida a mais maravilhosa (entendam como quiserem . Mas estava falando de macarrão). Que eu te admiro demais como ator . Que eu aprendo com vc pequenas coisas que deveria ter aprendido quando era pequena apesar de ainda ser pequena. E nesses 7 anos, acho que foi a primeira vez que nos não lembramos do nosso aniversário pela internet. Não somos um casal perfeito. Somos um casal normal. E eu acho isso perfeito. Te amo", escreveu.

Reprodução/Instagram

