BBB 24: Madrugada tem desmaio, intriga com Vanessa Lopes e choro

A segunda festa do Big Brother Brasil 2024 foi repleta de emoções. Na madrugada, teve gente que chorou, desabafou, fofocou e até passou um "choque de geração" - Wanessa Camargo disse estar se sentindo excluída das conversas.

Nizam também teve muitos movimentos na casa. Após insinuar que acha Vanessa Lopes narcisista e a sister descobrir, ele tentou conversar com alguns brothers para conseguir ajuda com ela.

A comemoração começou com um show de Ludmilla. Antes da festa, Alane desmaiou nos braços de Nizam enquanto eles discutiam.

Veja o resumo da madrugada do BBB 24 após a segunda festa:

Desmaio

Logo antes da festa começar, Alane desmaiou nos braços de Nizam enquanto eles discutiam. A jovem foi levada pelos participantes ao confessionário e atendida pela equipe médica do programa.

Ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt explicou o ocorrido e afirmou que Alane já estava melhor. "Foi só um nervosismo. A pressão tá ótima, coração tá ótimo, a menina tá maravilhosa, vai para a festa, vai se divertir", disse.

Alane e Nizam conversavam sobre a influenciadora Vanessa Lopes. Mais cedo, a TikToker descobriu que Nizam havia falado sobre as interações dela com o espelho, dançando.

Na ocasião, ao conversar com Rodriguinho, o cantor comentou sobre a atitude de Vanessa na casa: "Ou é alegre demais, ou é choradeira demais e sempre que está falando é uma plateia", declarou.

Nizam completou: "Eu não consigo achar genuíno. E você sabe como é o chororô dela? É olhando pro espelho. Me fala como isso pode ser genuíno?".

Choro

Depois de Isabelle contar para Nizam que votou nele, Davi alertou a sister e se emocionou. Querendo chegar na final com ela, o motorista acredita que a aliada vai ao paredão após a revelação.

"Me escute e grave o que eu estou falando aqui e agora, não como Davi, mas como jogador e seu amigo. Amanhã vai ser o paredão e eu não vou sair, vou continuar aqui. Por você não ter me escutado, você vai para o paredão! Valeu? Quero que esteja ciente disso", disse Davi.

Nizam foi outra pessoa que acabou chorando na festa após uma conversa com Alane. "Vai ficar tudo bem, relaxa", garantiu o brother. No quarto, ele também se emocionou.

Fofoca com Vanessa Lopes

Nizam procurou alguns brothers para explicar sua versão sobre a fofoca envolvendo Vanessa Lopes. Ele até pediu para que MC Bin Laden o auxiliasse a se reaproximar da influenciadora.

"Eu não posso manipular ela", respondeu MC Bin Laden. "Eu não quero que você manipule. Quero que você só explique. A gente vai conversar, só fala assim: chegou de uma maneira errada...", falou Nizam.

Nizam ainda contou seu lado da história para Lucas Pizane e Yasmin Brunet. A modelo, inclusive, aconselhou o brother. "Eu falaria com ela e acho que ela ouviria", disse.

Depois, MC Bin Laden alertou Vanessa que Nizam a chamaria para conversar. A sister disse que estava muito nervosa com a situação.

"Meu corpo, sei lá, eu fiquei muito nervosa. Ele parecia estar nervoso também. Sei lá, parece que ele tá se fazendo! E agora tá falando muito negócio de espelho. Por que ele tá falando tanto do espelho?", disse ela.

Romance

Na festa, Nizam disse que gostaria de beijar Alane. "Só depende de você, se você quiser. Quero muito te beijar embaixo da chuva", falou o participante. Alane respondeu: "Ainda bem que está chovendo muito e por muito tempo".

Depois, o brother falou para Giovanna que sente receio de se relacionar com Alane. Além de achar que a diferença de idade entre eles pode ser um impeditivo para um possível relacionamento, ele acha a sister "emocionada". "Vou pular fora. Vou tirar meu carrinho fora", disse ele.

Sentimento de exclusão

Wanessa Camargo comentou, em conversa com Rodriguinho e Yasmin Brunet, que está se sentindo excluída pelos outros participantes.

"Estou sentindo um choque de geração. Estou por fora das conversas, comecei a ser eliminada das conversas. Percebo que chego em um lugar e as pessoas param de falar", disse Wanessa.

Hábitos alimentares

Após falar que Yasmin Brunet tinha compulsão alimentar em conversa com Nizam no quarto do líder, Rodriguinho conversou com a modelo.

"Cuidado, estamos no sexto dia, se continuar nessa compulsão vai sair rolando daqui, ganhou e sai rolando na frente do coisa Tadeu, na hora de ser minha amiga não vem rolando não", falou ele.