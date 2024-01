Reprodução/Globo BBB 24

A primeira semana do Big Brother Brasil 24 tem sido de intensas emoções! E o segundo paredão, formado entre Juninho, Thalita e Davi já tem um brother ‘rejeitado’ pelo público, que deve deixar o reality na noite desde domingo(14).

A enquete realizada pelo Portal UOL, com mais de 170 mil votos, revelou que a disputa segue intensa entre os três, com um empate técnico.

Davi aparece com 34% dos votos para permanecer no jogo, seguido de Thalita com 33,93% dos votos. Já Juninho, surge na lanterna, um pouco atrás dos dois, com 32% dos votos.

No programa deste domingo(14), Tadeu Schmidt vai relevar o segundo eliminado do reality show. Na sequência, uma nova prova do líder será realizada com a formação de um novo paredão, com eliminação na terça(16).