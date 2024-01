Madrasta e enteada chocam web com semelhança e pouca diferença de idade

Com apenas cinco anos de diferença de idade, uma madrasta e sua enteada chocaram as redes sociais com a semelhança física uma da outra. As norte-americanas Savana Chapin, 29, e Tizzi, 22, do Arizona, têm o mesmo biótipo, usam o mesmo tipo de cabelo e ainda gostam de se vestir de forma semelhante. Segundo a dupla, as pessoas se chocam sempre quando descobrem que não são parentes de sangue.

As duas se conheceram quando Savanna se casou com o pai de Tizzi, Chris Chapin, de 44 anos. Ao The Mirror, Savanna, que trabalha como cabeleireira, diz que, embora "nunca tenha imaginado" se tornar madrasta tão jovem, ela "não mudaria isso por nada".

“Achei preocupante que a diferença entre eu e minha enteada mais velha é de apenas sete anos, porque sei que provavelmente eu não teria sido a pessoa mais legal do mundo com a nova namorada do meu pai se estivesse na situação dela”, contou Savanna.

Tizzi disse que chegou a ficar chateada com o novo relacionamento do pai e se preocupou com a diferença de idade entre ele e a madrasta, mas que agora essa diferença faz com que elas sejam grandes amigas.

“Não há nada que ela não tenha me contado. Estamos sempre juntas. Ela estava até na sala de parto comigo quando tive meu primeiro filho", contou. “Ser uma madrasta mais jovem significa que tenho a capacidade de me conectar com as crianças em um nível diferente. Posso ser mais uma amiga ou mentora, em vez de uma figura parental", diz a madrasta.

As duas gravam juntas para o TikTok e Instagram e fazem sucesso com a semelhança. Já são mais de 380 mil seguidores e até conseguiram criar a própria linha de roupas juntas.