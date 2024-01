Após crise nos bastidores, Globo não conseguiu esticar ‘Terra e paixão’

Com seu último capítulo marcado para a próxima sexta-feira(19), Terra e Paixão chega ao fim na TV Globo com impressionantes 221 capítulos, fugindo completamente do tamanho habitual das novelas, que tem variado entre 150 e 170 capítulos.

Apesar do sucesso e do grande tamanho já previsto para a novela de Walcyr Carrasco há meses atrás, a emissora ensaiou esticar ainda mais o enredo de Aline (Bárbara Reis).

Mas, os problemas de bastidores, fizeram a emissora puxar o ‘freio de mão’. Bruno Luperi, autor de ‘Renascer’, notou que a trama de Carrasco repetia a mesma história do remake: a rejeição do pai por um filho após a morte da mãe e se revoltou.

A situação chegou a níveis gigantescos, com uma ameaça de Luperi em desistir de escrever o remake. Para resolver a situação, Walcyr Carrasco mudou a história e se recusou a aumentar a duração da sua história, mesmo com os atrasos nas gravações da trama de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

