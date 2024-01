Band avalia possibilidade de voltar a produzir novelas inéditas em breve

A Band atualmente vive uma fase de desafios ao longo de 2024. Com crise histórica vivida pelo SBT, a emissora paulista pretende estender os investimentos com o objetivo de disputar o terceiro lugar na audiência, e quer voltar a investir nas novelas em sua grade de programação.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal R7, a rede da família Saad avalia, com cautela, a possibilidade de voltar com a exibição de folhetins, ou até mesmo tentar produzir uma obra inédita — apesar dos gastos milionários que são feitos em torno de uma produção.

Com o leque de cenários, a Band também não descarta a chance de adquirir os direitos de exibição de uma produção estrangeira, conforme aconteceu, de 2015 até o segundo semestre de 2023 — com Valor da Vida (2018), da emissora portuguesa TVI.

Em tempo, a última novela inédita produzida pela Band foi Água na Boca, entre maio e dezembro de 2008. Assinada por Marcos Lazarini, e protagonizada por Rosanne Mulholland e Caetano O’Maihlan, o enredo obteve médias baixíssimas no Ibope, tendo sido veiculada no horário nobre.

