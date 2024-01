Carnaval do Recife: confira os horários e atrações do palco principal

O carnaval do Recife é um dos mais procurados do Brasil, dividindo o palco com Salvador e Rio de Janeiro. Na capital pernambucana, a folia é marcada pela diversidade de cores, ritmos e identidades. Este ano, os foliões pernambucanos terão mais um dia oficial na celebração, que começa na quinta-feira (8/2) e segue até a terça-feira (13/2). A programação oficial foi divulgada nesta quarta-feira (17/1) pelo prefeito da cidade, João Campos. O palco principal, instalado na Praça do Marco Zera receberá diversos artistas ao longo da festividade. Entre as atrações estão os cantores Alceu Valença, Elba Ramalho, Gilberto Gil, Ludmilla, Luísa Sonza, e Thiaguinho. Haverá também vários shows em pólos descentralizados e circuitos de agremiações espalhados pela cidade.

Multidão no Marco Zero durante o carnaval do Recife. Foto: (foto: Diego Nigro / PCR / Divulgação )

Mais de 8 mil pessoas ligadas à prefeitura estarão envolvidas na organização da folia. O prefeito da cidade, João Campos falou sobre o reforço na segurança da folia e também sobre a participação dos artistas nacional na festividade. "A gente vai poder receber boa parte da cultura brasileira que quer vim para o carnaval e aqui será bem acolhida, mas com a condição que eu sempre disse: qualquer artista do Brasil será bem recebido no Recife, mas para subir no palco tem que cantar pelo menos uma música de frevo. Fazendo isso, a gente apresenta o nosso frevo para o Brasil. Ver Gilberto Gil cantando frevo, aquece os nossos corações".

Confira a programação completa

Quinta-feira (8/2)

14h: Ubuntu (Encontro dos Afoxés de Pernambuco com part. Mariene de Castro)

16h: Orquestra Popular do Recife

19h30 - Tumaraca e Olodum (Tambores pela Paz)

21h: Olodum

22h30 - Recife Cidade do Mangue (com Louise, Céu, Isadora Melo, Ylanan Queiroga, Jorge du Peixe, Maciel Salu, Toca Ogan e Nailson Vieira)

0h - Giberto Gil

1h40 - Raphaela Santos

Sexta-feira (9/2)

16h: Celebração do Dia do Frevo - clarinada, agremiações de frevo campeãs e vice do grupo especial, passistas e orquestras

18h30: Mestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

20h: Orquestra Frevo do Mundo - com participações de Toni Garrido, Chico César, Almério e Romero Ferro

22h: Ludmilla

23h30: Priscila Senna

Sábado (10/2)



16h: Desfile das agremiações campeãs do Grupo Especial de 2023

19h: Nena Queiroga

20h20: Vanessa da Mata

21h50: Marcelo Falcão

23h20: Luísa Sonza

0h50: Recife Capital do Brega

Domingo (11/2)



16h: Clubes e escolas de samba

19h: Karynna Spinelli

20h20: Mart'nália

22h: Mumuzinho

23h40: Dilsinho

1h20: Thiaguinho



Segunda-feira (12/2)



16h: Encontro de blocos líricos

20h: Matuê

21h40: Paralamas do Sucesso

23h20: Nação Zumbi

1h: Pitty

Terça-feira (13/2)



16h: Encontro de maracatus de baque solto

19h: Lenine e Spok

20h40: Lia de Itamaracá e convidados

22h20: Samuel Rosa

0h: Alceu Valença

1h40: Elba Ramalho

3h20: Orquestrão