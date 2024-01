EUA oferece recompensa de US$ 5 milhões por traficante mexicano

Os Estados Unidos estão oferecendo uma recompensa de cinco milhões de dólares (24,6 milhões de reais na cotação atual) por informações que levem à prisão do chefão mexicano Jesús González Peñuelas, conhecido como "Chuy González", por tráfico de drogas, informou o Departamento de Estado nesta quarta-feira (17/1).

Em um comunicado, Washington o acusa de dirigir "uma organização independente para a distribuição e produção de metanfetamina, maconha, heroína e cocaína".

"Ele também é considerado responsável pelo transporte e venda de cocaína e M-30", comprimidos falsificados de fentanil que se assemelham aos do analgésico oxicodona, acrescenta.

Chuy González tem processos judiciais abertos no Colorado e no sul da Califórnia. Em maio do ano passado, o Departamento do Tesouro o incluiu em sua lista de traficantes de drogas.

"Chuy González e sua organização de tráfico de drogas estão entre as maiores fontes de goma de mascar de ópio e heroína no norte do México e são cada vez mais um grande distribuidor de fentanil nos mercados americanos", informou então o governo americano.

Mais de 90 criminosos transnacionais e traficantes de drogas foram levados à Justiça desde que o Programa de Recompensas contra os Narcóticos (NRP) foi criado em 1986 nos Estados Unidos, segundo dados oficiais.

O Departamento de Estado afirma que pagou mais de 170 milhões de dólares (838,7 milhões de reais na cotação atual) em recompensas por informações que levaram a prisões e condenações.